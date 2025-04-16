Николаев (адрес не указан)
Доступно в 70 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
103,59
Экономия при брони: -3,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
126,08
Экономия при брони: -6,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
128,48
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
130,35
Экономия при брони: -7,77 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,17
Экономия при брони: -4,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
111,00
Экономия при брони: -5,92 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
128,25
Экономия при брони: -5,91 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн