Харьков (адрес не указан)
Доступно в 118 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
130,37
Экономия при брони: -7,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
129,28
Экономия при брони: -7,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
113,53
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
114,53
Экономия при брони: -6,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
129,47
Экономия при брони: -7,75 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
129,98
Экономия при брони: -8,08 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,14
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
126,13
Экономия при брони: -4,28 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
2.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
130,69
Экономия при брони: -8,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,67
Экономия при брони: -6,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,25
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
110,62
Экономия при брони: -6,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
111,77
Экономия при брони: -7,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
109,45
Экономия при брони: -9,36 грн