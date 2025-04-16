Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
110,88
Экономия при брони: -9,82 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
109,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,63
Экономия при брони: -5,41 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
110,91
Экономия при брони: -9,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
128,12
Экономия при брони: -6,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,18
Экономия при брони: -5,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,70
Экономия при брони: -5,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
126,92
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
128,31
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
109,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
110,69
Экономия при брони: -8,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
109,14
Экономия при брони: -4,66 грн