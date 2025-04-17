Винница (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
110,39
Экономия при брони: -4,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
113,88
Экономия при брони: -7,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
111,43
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,93
Экономия при брони: -6,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
109,17
Экономия при брони: -5,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
111,95
Экономия при брони: -6,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
114,17
Экономия при брони: -7,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
110,07
Экономия при брони: -3,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
111,00
Экономия при брони: -4,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн