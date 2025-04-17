Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
115,01
Экономия при брони: -21,55 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
129,22
Экономия при брони: -6,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
109,00
Экономия при брони: -15,54 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
111,75
Экономия при брони: -18,29 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
125,76
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
125,57
Экономия при брони: -3,79 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
108,84
Экономия при брони: -5,43 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн