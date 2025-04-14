Днепр (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
121,03
Экономия при брони: -7,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,09
Экономия при брони: -8,91 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
134,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
111,71
Экономия при брони: -5,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,30
Экономия при брони: -7,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
113,03
Экономия при брони: -5,89 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
109,12
Экономия при брони: -5,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
113,96
Экономия при брони: -10,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
110,12
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
110,33
Экономия при брони: -5,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
108,16
Экономия при брони: -3,55 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
128,11
Экономия при брони: -5,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
129,19
Экономия при брони: -6,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,56
Экономия при брони: -7,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,53
Экономия при брони: -7,10 грн