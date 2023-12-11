ТРОКСЕРУТИН (TROXERUTINUM) Действующее вещество
MeSH: 2-(3,4-бис(2-гидроксиэтокси)фенил)-3-((6-O-(6-деокси-α-L-маннопиранозил)-β-D-глюкопиранозил)окси)-5-гидрокси-7-(2-гидрокси этокси)-4H-1-бензопиран-4-он.
венопротекторное средство. Троксерутин — полусинтетический биофлавоноид бензопиронового ряда (смесь 3', 4' и 7 (β-оксиэтил) рутозидов). Обладает Р-витаминной активностью, проявляет выраженные ангиопротекторные свойства; уменьшает сосудисто-тканевую проницаемость и ломкость капилляров, способствует нормализации микроциркуляции и трофики тканей, уменьшает застойные явления в венах и паравенозных тканях, оказывает противоотечное и противовоспалительное действие. Улучшает периферическое кровообращение, прежде всего микроциркуляцию и трофику тканей.
После приема внутрь частично включается в цикл энтерогепатической рециркуляции, из организма выводится в основном с калом.
хроническая венозная недостаточность варикозного или посттромботического происхождения; субъективные ощущения у больных с варикозным расширением вен, геморроем; местный отек различного происхождения (посттравматический, лимфатический, осложняющий флебит или тромбоз); нарушения резистентности капилляров, в частности при васкулярной пурпуре и микроангиопатии.
в начале лечения принимают 2 раза в сутки по 300 мг до исчезновения симптомов. Поддерживающая доза — 300 мг/сут. Капсулы проглатывают не разжевывая во время еды.
Гель наносят 2–3 раза в сутки равномерным тонким слоем на пораженный участок кожи, слегка втирая. Не следует наносить на открытые раны. Курс лечения — от 2 нед до 1–2 мес. При рецидиве заболевания курс лечения можно повторить 2–3 раза в год.
повышенная чувствительность к троксерутину.
возможны аллергические реакции.
при тромбозе глубоких вен и поверхностном тромбофлебите применение троксерутина не заменяет лечения противотромботическими и противовоспалительными средствами.