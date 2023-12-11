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Активные вещества — “Т”ТРОКСЕРУТИН (TROXERUTINUM)

ТРОКСЕРУТИН (TROXERUTINUM) Действующее вещество

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Найдено: 14 препаратов
Троксевазин гель, 2 %, туба, 40 г, № 1; Тева Украина
Троксевазин Гель, 2 %, туба, 40 г, № 1 Тева Украина
В 1198 аптеках
от 142,10 грн
Цены в аптеках
Троксевазин гель, 2 %, туба, 100 г, № 1; Тева Украина
Троксевазин Гель, 2 %, туба, 100 г, № 1 Тева Украина
В 1168 аптеках
от 312,40 грн
Цены в аптеках
Троксевазин® капсулы, 300 мг, блистер, № 50; Тева Украина
Троксевазин® Капсулы, 300 мг, блистер, № 50 Тева Украина
В 1128 аптеках
от 242,50 грн
Цены в аптеках
Троксерутин-Дарница гель, 20 мг/г, туба, 30 г, № 1; Дарница
Троксерутин-Дарница Гель, 20 мг/г, туба, 30 г, № 1 Дарница
В 1001 аптеке
от 83,14 грн
Цены в аптеках
Флеботон гель, 2 %, туба, 40 г, № 1; Sopharma
Флеботон Гель, 2 %, туба, 40 г, № 1 Sopharma
В 615 аптеках
от 107,62 грн
Цены в аптеках
Флеботон капсулы твердые, 300 мг, № 50; Sopharma
Флеботон Капсулы твердые, 300 мг, № 50 Sopharma
В 286 аптеках
от 136,95 грн
Цены в аптеках
Троксегель® гель, 2 %, туба, 40 г, № 1; Корпорация Артериум
Троксегель® Гель, 2 %, туба, 40 г, № 1 Корпорация Артериум
В 284 аптеках
от 85,35 грн
Цены в аптеках
Троксерутин гель, 20 мг/г, туба, 35 г, № 1; Красная звезда
Троксерутин Гель, 20 мг/г, туба, 35 г, № 1 Красная звезда
В 213 аптеках
от 77,75 грн
Цены в аптеках
Венорутинол гель, 2 %, туба, 40 г, № 1; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Венорутинол Гель, 2 %, туба, 40 г, № 1 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 130 аптеках
от 62,82 грн
Цены в аптеках
Венорутинол капсулы, 300 мг, блистер, № 20; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Венорутинол Капсулы, 300 мг, блистер, № 20 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 62 аптеках
от 85,34 грн
Цены в аптеках
Троксерутин гель, 2 %, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1; Тернофарм
Троксерутин Гель, 2 %, туба, 40 г, в пачке, в пачке, № 1 Тернофарм
В 58 аптеках
от 76,56 грн
Цены в аптеках
Троксевазин® капсулы, 300 мг, блистер, № 100; Тева Украина
Троксевазин® Капсулы, 300 мг, блистер, № 100 Тева Украина
В 10 аптеках других городов
от 331,70 грн
Цены в других городах
Троксевазин гель, 2 %, туба, 20 г, № 1; Тева Украина
Троксевазин Гель, 2 %, туба, 20 г, № 1 Тева Украина
В 1 аптеке других городов
от 62,43 грн
Цены в других городах
Троксерутин капсулы, 300 мг, блистер, № 60; Красная звезда
Троксерутин Капсулы, 300 мг, блистер, № 60 Красная звезда
Нет в наличии
Форма выпуска: капсулы, гель.
ТРОКСЕРУТИН (TROXERUTINUM)
CAS №: 7085-55-4 C33H42O19
USPDDN: 3',4',7-трис(гидроксиэтил)рутин.
MeSH: 2-(3,4-бис(2-гидроксиэтокси)фенил)-3-((6-O-(6-деокси-α-L-маннопиранозил)-β-D-глюкопиранозил)окси)-5-гидрокси-7-(2-гидрокси этокси)-4H-1-бензопиран-4-он.
Форма выпуска: капсулы, гель.

венопротекторное средство. Троксерутин — полусинтетический биофлавоноид бензопиронового ряда (смесь 3', 4' и 7 (β-оксиэтил) рутозидов). Обладает Р-витаминной активностью, проявляет выраженные ангиопротекторные свойства; уменьшает сосудисто-тканевую проницаемость и ломкость капилляров, способствует нормализации микроциркуляции и трофики тканей, уменьшает застойные явления в венах и паравенозных тканях, оказывает противоотечное и противовоспалительное действие. Улучшает периферическое кровообращение, прежде всего микроциркуляцию и трофику тканей.
После приема внутрь частично включается в цикл энтерогепатической рециркуляции, из организма выводится в основном с калом.

хроническая венозная недостаточность варикозного или посттромботического происхождения; субъективные ощущения у больных с варикозным расширением вен, геморроем; местный отек различного происхождения (посттравматический, лимфатический, осложняющий флебит или тромбоз); нарушения резистентности капилляров, в частности при васкулярной пурпуре и микроангиопатии.

в начале лечения принимают 2 раза в сутки по 300 мг до исчезновения симптомов. Поддерживающая доза — 300 мг/сут. Капсулы проглатывают не разжевывая во время еды.
Гель наносят 2–3 раза в сутки равномерным тонким слоем на пораженный участок кожи, слегка втирая. Не следует наносить на открытые раны. Курс лечения — от 2 нед до 1–2 мес. При рецидиве заболевания курс лечения можно повторить 2–3 раза в год.

повышенная чувствительность к троксерутину.

возможны аллергические реакции.

при тромбозе глубоких вен и поверхностном тромбофлебите применение троксерутина не заменяет лечения противотромботическими и противовоспалительными средствами.