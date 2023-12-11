ТРОКСЕРУТИН (TROXERUTINUM)

в начале лечения принимают 2 раза в сутки по 300 мг до исчезновения симптомов. Поддерживающая доза — 300 мг/сут. Капсулы проглатывают не разжевывая во время еды.

Гель наносят 2–3 раза в сутки равномерным тонким слоем на пораженный участок кожи, слегка втирая. Не следует наносить на открытые раны. Курс лечения — от 2 нед до 1–2 мес. При рецидиве заболевания курс лечения можно повторить 2–3 раза в год.