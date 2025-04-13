Киев (адрес не указан)
Доступно в 343 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
111,44
Экономия при брони: -6,17 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
128,85
Экономия при брони: -6,86 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
126,60
Экономия при брони: -4,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,79
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
128,06
Экономия при брони: -5,53 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
108,66
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,84
Экономия при брони: -5,79 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,28
Экономия при брони: -5,39 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
109,81
Экономия при брони: -4,16 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн