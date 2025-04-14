Одесса (адрес не указан)
Доступно в 125 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
128,18
Экономия при брони: -5,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,39
Экономия при брони: -4,71 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
106,51
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
108,94
Экономия при брони: -7,78 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
128,26
Экономия при брони: -5,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
111,56
Экономия при брони: -10,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,12
Экономия при брони: -4,81 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
112,23
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
130,34
Экономия при брони: -8,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
108,78
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,60
Экономия при брони: -5,21 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
127,14
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
129,46
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Троксерутин гель 20 мг/г туба 35 г №1
Красная звезда
123,70 грн