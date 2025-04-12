ТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)

Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
Цены в Киев
от 42,61 грн
в 284 аптеках
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Форма выпуска
Экстракт оральный
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
50 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/3544/01/01 от 23.04.2020
Международное название

Элеутерококка экстракт жидкий инструкция по применению

Состав

действующее вещество: 1 флакон содержит экстракта жидкого корневищ с корнями элеутерококка колючего (1:1)  50 мл;

вспомогательное вещество: спирт этиловый 40%.

Производитель

ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.