Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Характеристики
Производитель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Форма выпуска
Экстракт оральный
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
50 мл
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/3544/01/01 от 23.04.2020
Международное название
Элеутерококка экстракт жидкий инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 флакон содержит экстракта жидкого корневищ с корнями элеутерококка колючего (1:1) 50 мл;
вспомогательное вещество: спирт этиловый 40%.
Производитель
ООО «ГКП «Фармацевтическая фабрика».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.