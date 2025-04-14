Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,09
Экономия при брони: -7,28 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,24
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
72,53
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
72,02
Экономия при брони: -2,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,58
Экономия при брони: -3,16 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,82
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,03
Экономия при брони: -2,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,13
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,24
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
62,01
Экономия при брони: -2,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
62,55
Экономия при брони: -11,14 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,60
Экономия при брони: -2,74 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,92
Экономия при брони: -14,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
61,29
Экономия при брони: -3,41 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,10
Экономия при брони: -11,69 грн