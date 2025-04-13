Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 284 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,03
Экономия при брони: -2,14 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,88
Экономия при брони: -3,99 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,24
Экономия при брони: -2,42 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,67
Экономия при брони: -2,77 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,25
Экономия при брони: -3,21 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -20,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,44
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,24
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,66
Экономия при брони: -14,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,20
Экономия при брони: -18,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,96
Экономия при брони: -12,46 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,10
Экономия при брони: -18,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,29
Экономия при брони: -14,83 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,30
Экономия при брони: -9,41 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,01
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,35
Экономия при брони: -12,86 грн