Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,06
Экономия при брони: -2,18 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,55
Экономия при брони: -4,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
71,00
Экономия при брони: -19,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,44
Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,18
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,93
Экономия при брони: -14,47 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,61
Экономия при брони: -4,09 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,41
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,52
Экономия при брони: -14,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,27
Экономия при брони: -2,43 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,10
Экономия при брони: -3,55 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,14
Экономия при брони: -4,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -23,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,93
Экономия при брони: -12,47 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,00
Экономия при брони: -14,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,86
Экономия при брони: -13,40 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,90
Экономия при брони: -2,08 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,80
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,40
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,62
Экономия при брони: -3,35 грн