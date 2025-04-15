Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,47
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,95
Экономия при брони: -13,47 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
74,70
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,90
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,18
Экономия при брони: -4,35 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,25
Экономия при брони: -12,82 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
70,27
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
69,52
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,30
Экономия при брони: -4,36 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,97
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,27
Экономия при брони: -4,37 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -22,20 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
69,00
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,46
Экономия при брони: -2,58 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
61,65
Экономия при брони: -10,22 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,08
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,88
Экономия при брони: -13,45 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
70,72
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,23
Экономия при брони: -4,38 грн