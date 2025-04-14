Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,82
Экономия при брони: -13,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,33
Экономия при брони: -4,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -18,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,64
Экономия при брони: -4,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,87
Экономия при брони: -3,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,08
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,74
Экономия при брони: -4,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,11
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,34
Экономия при брони: -4,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,22
Экономия при брони: -4,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,14
Экономия при брони: -6,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,10
Экономия при брони: -15,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
79,59
Экономия при брони: -5,19 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
74,50
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,68
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,91
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,09
Экономия при брони: -4,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,63
Экономия при брони: -4,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
69,51
Экономия при брони: -2,94 грн