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Активные вещества — “Э”ЭЛЕУТЕРОКОКК (СВОБОДНОЯГОДНИК) КОЛЮЧИЙ* (ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS*)

ЭЛЕУТЕРОКОКК (СВОБОДНОЯГОДНИК) КОЛЮЧИЙ* (ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS*) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Элеутерококка экстракт экстракт жидкий, 50 мл, флакон, № 1; Виола ФФ
Элеутерококка экстракт Экстракт жидкий, 50 мл, флакон, № 1 Виола ФФ
В 886 аптеках
от 34,12 грн
Цены в аптеках
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный, 50 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Элеутерококка экстракт жидкий Экстракт оральный, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 288 аптеках
от 39,11 грн
Цены в аптеках
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт жидкий, 50 мл, флакон стеклянный, № 1; Тернофарм
Элеутерококка экстракт жидкий Экстракт жидкий, 50 мл, флакон стеклянный, № 1 Тернофарм
В 40 аптеках
от 30,35 грн
Цены в аптеках
Элеутерококк экстракт жидкий для перорального применения спиртовой, 50 мл, флакон, № 1; Лубныфарм
Элеутерококк Экстракт жидкий для перорального применения спиртовой, 50 мл, флакон, № 1 Лубныфарм
В 9 аптеках
от 51,75 грн
Цены в аптеках
Элеутерококка экстракт экстракт жидкий, 50 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Виола ФФ
Элеутерококка экстракт Экстракт жидкий, 50 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Виола ФФ
В 9 аптеках
от 40,50 грн
Цены в аптеках
Элеутерококка экстракт экстракт жидкий, 50 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Элеутерококка экстракт Экстракт жидкий, 50 мл, флакон, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 4 аптеках
от 34,31 грн
Цены в аптеках
Элеутерококк экстракт жидкий для перорального применения спиртовой, 50 мл, флакон, № 1; Евразия
Элеутерококк Экстракт жидкий для перорального применения спиртовой, 50 мл, флакон, № 1 Евразия
В 1 аптеке
от 53,00 грн
Цены в аптеках
Элеутерококка экстракт экстракт жидкий, 50 мл, флакон полимерный, № 1; Виола ФФ
Элеутерококка экстракт Экстракт жидкий, 50 мл, флакон полимерный, № 1 Виола ФФ
В 3 аптеках других городов
от 40,29 грн
Цены в других городах
Элеутерококка экстракт экстракт жидкий, 50 мл, флакон полимерный, тм айви, тм айви, № 1; Виола ФФ
Элеутерококка экстракт Экстракт жидкий, 50 мл, флакон полимерный, тм айви, тм айви, № 1 Виола ФФ
В 1 аптеке других городов
от 35,00 грн
Цены в других городах
Элеутерококка экстракт экстракт жидкий, 50 мл, флакон, тм а+, тм а+, № 1; Виола ФФ
Элеутерококка экстракт Экстракт жидкий, 50 мл, флакон, тм а+, тм а+, № 1 Виола ФФ
Нет в наличии
Форма выпуска: корневища с корнями, экстракт жидкий.

экстракт корневищ с корнями элеутерококка содержит производные кумарина. Стимулирует ЦНС, повышает умственную и физическую работоспособность.

астенический синдром, невроз, артериальная гипотензия, переутомление.

внутрь по 20–30 капель 2–3 раза в сутки за 30 мин до еды. Курс лечения — 25–30 дней.

АГ, лихорадочное состояние.

бессонница, повышение АД, повышенная возбудимость.