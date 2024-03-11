ЭЛЕУТЕРОКОКК (СВОБОДНОЯГОДНИК) КОЛЮЧИЙ* (ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS*) Действующее вещество
от 34,12 грн
Элеутерококка экстракт жидкий Экстракт оральный, 50 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
от 39,11 грн
от 30,35 грн
от 34,31 грн
Элеутерококка экстракт Экстракт жидкий, 50 мл, флакон полимерный, № 1 Виола ФФ
от 40,29 грн
Форма выпуска: корневища с корнями, экстракт жидкий.
экстракт корневищ с корнями элеутерококка содержит производные кумарина. Стимулирует ЦНС, повышает умственную и физическую работоспособность.
астенический синдром, невроз, артериальная гипотензия, переутомление.
внутрь по 20–30 капель 2–3 раза в сутки за 30 мин до еды. Курс лечения — 25–30 дней.
АГ, лихорадочное состояние.
бессонница, повышение АД, повышенная возбудимость.