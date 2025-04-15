Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,56
Экономия при брони: -16,23 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -21,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,63
Экономия при брони: -4,81 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,60
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
70,76
Экономия при брони: -9,86 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,10
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,81
Экономия при брони: -13,38 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
71,50
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,94
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,42
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,18
Экономия при брони: -3,63 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
72,30
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,49
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,49
Экономия при брони: -4,91 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -21,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,10
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,78
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,76
Экономия при брони: -4,25 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,24
Экономия при брони: -5,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
74,30
Экономия при брони: -22,10 грн