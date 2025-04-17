Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,09
Экономия при брони: -14,66 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,40
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,50
Экономия при брони: -14,08 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,36
Экономия при брони: -12,93 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -23,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,62
Экономия при брони: -13,19 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,12
Экономия при брони: -16,69 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,94
Экономия при брони: -2,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,88
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,81
Экономия при брони: -2,29 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,31
Экономия при брони: -2,49 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,88
Экономия при брони: -12,47 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -23,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,03
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -23,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,95
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,94
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,15
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
76,56
Экономия при брони: -3,02 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -23,90 грн