Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,93
Экономия при брони: -14,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,99
Экономия при брони: -15,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -22,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -22,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,54
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,46
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,82
Экономия при брони: -12,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
74,30
Экономия при брони: -21,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
61,89
Экономия при брони: -10,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,16
Экономия при брони: -12,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -22,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,32
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -22,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,00
Экономия при брони: -3,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,54
Экономия при брони: -16,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,31
Экономия при брони: -15,81 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
71,78
Экономия при брони: -4,30 грн