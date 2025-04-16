Элеутерококка экстракт жидкий (Eleutherococci extractum fluidum)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,58
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,00
Экономия при брони: -3,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,42
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,17
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,35
Экономия при брони: -3,82 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
72,54
Экономия при брони: -3,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,57
Экономия при брони: -14,25 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,35
Экономия при брони: -15,03 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,65
Экономия при брони: -14,33 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,02
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,35
Экономия при брони: -3,46 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,37
Экономия при брони: -2,55 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
69,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
78,62
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,71
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -21,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
75,50
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,41
Экономия при брони: -14,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,42
Экономия при брони: -15,11 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Элеутерококка экстракт жидкий экстракт оральный 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,70
Экономия при брони: -21,80 грн