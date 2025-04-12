Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)
Фуросемид-Дарница инструкция по применению
Состав
Фуросемид - 10 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фуросемид является петлевым диуретиком быстрого действия, который обусловливает проявление относительно сильного и кратковременного диуретического эффекта. Фуросемид блокирует Na+K+2Cl-котранспортер, который расположен в базальных мембранах клеток толстого сегмента восходящей части петли Генле: эффективность салуретического действия фуросемида, таким образом, зависит от того, попадает ли лекарственное средство в канальцы в местах просветов путем анионотранспортного механизма. Диуретический эффект развивается в результате ингибирования реабсорбции натрия хлорида в этом сегменте петли Генле. Вследствие этого фракционная экскреция натрия может достигать 35% клубочковой фильтрации натрия. Вторичные эффекты увеличенной экскреции натрия заключаются в повышенном выведении мочи (благодаря осмотически связанной воде) и увеличенной дистальной канальцевой секреции калия. Также повышается выведение ионов кальция и магния. Фуросемид вызывает дозозависимую стимуляцию ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. При сердечной недостаточности фуросемид приводит к острому уменьшению сердечной преднагрузки (путем сужения емкостных венозных сосудов). Этот ранний сосудистый эффект является простагландинопосредованным и предполагает адекватную функцию почек с активацией ренин-ангиотензиновой системы и неповрежденный синтез простагландинов. Кроме этого, благодаря свойственному для него натрийуретическому эффекту фуросемид снижает реактивность сосудов относительно катехоламинов, увеличенную у больных с АГ.
Антигипертензивная эффективность фуросемида объясняется возросшей экскрецией натрия, сниженным объемом крови и уменьшенным ответом гладких мышц сосудов на стимуляцию вазоконстрикторами или сосудосуживающими средствами.
Начало диуретического эффекта наблюдается в течение 15 мин после в/в введения дозы лекарственного средства.
Дозозависимое увеличение диуреза и натрийуреза отмечали у здоровых добровольцев, получавших фуросемид в дозе 10–100 мг. Продолжительность действия у здоровых добровольцев составляет около 3 ч после в/в введения 20 мг фуросемида.
У пациентов взаимосвязь между концентрациями несвязанного (свободного) фуросемида внутри трубчатых органов (определенными на основе скорости экскреции фуросемида с мочой) и натрийуретическим эффектом выражается в форме сигмовидной кривой с минимальной эффективной скоростью экскреции фуросемида, что составляет около 10 мкг/мин. Таким образом, непрерывная в/в инфузия фуросемида является более эффективной, чем повторные болюсные инъекции. Более того, кроме определенной болюсной дозы лекарственного средства, не наблюдается значительного увеличения выраженности эффекта. Эффект фуросемида снижается, если происходит уменьшенная тубулярная секреция или связывание лекарственного средства с альбумином внутри канальцев.
Фармакокинетика. Фуросемид быстро абсорбируется в ЖКТ. Максимальное время абсорбции — 1–1,5 ч. Абсорбция лекарственного средства свидетельствует о значительной индивидуальной вариабельности.
Биодоступность фуросемида у здоровых добровольцев составляет около 50–70% для таблеток. У пациентов на биодоступность лекарственного средства влияют различные факторы, включая имеющиеся заболевания. Например, при нефротическом синдроме биодоступность может снижаться до 30%.
Прием пищи одновременно с фуросемидом может влиять на абсорбцию фуросемида.
Объем распределения фуросемида составляет 0,1–0,2 л/кг массы тела. Объем распределения может быть выше в зависимости от заболевания.
Фуросемид (более 98%) образует прочные соединения с белками плазмы крови, особенно с альбумином.
Фуросемид выводится главным образом в виде неизмененного лекарственного средства путем секреции в проксимальный каналец.
Метаболит фуросемида — глюкуронид — составляет 10–20% веществ, содержащихся в моче. Остаточная доза выводится с калом, вероятно, путем билиарной секреции.
Фуросемид проникает в грудное молоко, через плацентарный барьер и медленно попадает к плоду. Фуросемид определяется у плода или у новорожденного в тех же концентрациях, что и у матери.
Заболевания почек. При почечной недостаточности выведение фуросемида замедленное, а T½ — удлиненный; конечный T½ может составлять до 24 ч у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью.
При нефротическом синдроме сниженные концентрации белков в плазме крови приводят к повышению концентрации несвязанного (свободного) фуросемида. С другой стороны, эффективность фуросемида у этих пациентов снижена из-за связывания с интратубулярным альбумином и сниженной канальцевой секрецией.
Фуросемид плохо поддается диализу у пациентов, которым проводят гемодиализ, перитонеальный диализ и хронический перитонеальный диализ в амбулаторных условиях.
Печеночная недостаточность. При печеночной недостаточности T½ фуросемида увеличивается на 30–90%, главным образом благодаря большему объему распределения. В данной группе пациентов наблюдается широкое разнообразие всех фармакокинетических параметров.
Застойная сердечная недостаточность, тяжелая АГ, пациенты пожилого возраста. Из-за сниженной функции почек у таких пациентов выведение фуросемида замедлено.
Недоношенные и доношенные младенцы. В зависимости от уровня сформированности почек выведение фуросемида может быть замедленным. Метаболизм лекарственного средства также уменьшается, если у младенцев нарушена способность к глюкуронизации. Конечный T½ длится менее 12 ч у плода старше 33 нед после оплодотворения яйцеклетки. У младенцев в возрасте старше 2 мес конечный клиренс такой же, как у взрослых пациентов.
Показания Фуросемид-Дарница
отеки при хронической застойной сердечной недостаточности (если необходимо лечение с применением диуретиков).
Отеки при острой застойной сердечной недостаточности.
Отеки при хронической почечной недостаточности.
ОПН, в том числе у беременных или во время родов.
Отеки при заболеваниях печени (в случае необходимости, для дополнения лечения с применением антагонистов альдостерона).
Гипертонический криз (в качестве поддерживающего средства).
Р-р для инъекций — поддержка форсированного диуреза.
Применение Фуросемид-Дарница
таблетки. Режим дозирования устанавливает врач индивидуально в зависимости от выраженности расстройств водно-электролитного баланса, величины клубочковой фильтрации, тяжести состояния пациента. Препарат применяют обычно натощак.
Для взрослых максимальная суммарная суточная доза Фуросемида-Дарница не должна превышать 1500 мг.
Специальные рекомендации по дозировке для взрослых
При отеках при хронической застойной сердечной недостаточности рекомендуемая начальная доза лекарственного средства для перорального приема составляет 40 мг/сут. В случае необходимости можно регулировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Рекомендуется принимать дневную дозу, разделенную на 2 или 3 приема.
При отеках при хронической почечной недостаточности следует осторожно титровать дозу для обеспечения постепенной начальной потери жидкости. Для взрослых пациентов это означает введение такой дозы, которая приводит к дневному уменьшению массы тела примерно на 2 кг (около 280 ммоль Na+). Рекомендуемая начальная суточная доза для приема внутрь составляет 40–80 мг. В случае необходимости можно корректировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Общая суточная доза может назначаться единовременно или делиться на 2 приема. Для пациентов, находящихся на гемодиализе, общая суточная пероральная доза составляет 250–1500 мг.
При ОПН перед тем, как начать применение фуросемида, следует компенсировать гиповолемию, гипотензию и существенный электролитный и кислотно-щелочной дисбаланс. Рекомендуется как можно быстрее осуществить переход от в/в введения на пероральный прием.
При отеках при нефротическом синдроме рекомендуемая начальная доза для приема внутрь составляет 40–80 мг/сут. В случае необходимости можно регулировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Общая суточная доза может назначаться единовременно или делиться на несколько приемов.
При отеках при заболеваниях печени Фуросемид-Дарница назначают как дополнение к терапии антагонистами альдостерона в тех случаях, когда применения только антагонистов альдостерона недостаточно. Для предотвращения осложнений, таких как ортостатическая гипотензия или нарушения электролитного и кислотно-щелочного баланса, дозу следует осторожно титровать, чтобы обеспечить постепенную начальную потерю жидкости. Для взрослых пациентов это означает назначение такой дозы, которая приводит к дневному уменьшению массы тела примерно на 0,5 кг. Рекомендуемая начальная суточная пероральная доза составляет 40–80 мг. В случае необходимости можно регулировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Суточную дозу можно назначать однократно или делить на несколько приемов.
Препарат в данной лекарственной форме назначать детям с массой тела >10 кг. Для детей рекомендуемая доза фуросемида для перорального приема составляет 2 мг/кг массы тела, но максимальная суточная доза не должна превышать 40 мг.
Р-р для инъекций. Режим применения устанавливается врачом индивидуально в зависимости от выраженности нарушений водно-электролитного баланса, величины клубочковой фильтрации, тяжести состояния пациента. В процессе применения лекарственного средства следует корректировать показатели водно-электролитного баланса с учетом диуреза и динамики общего состояния пациента.
Фуросемид назначают в/в только в том случае, когда прием внутрь нецелесообразен или неэффективен (например при нарушении всасывания в кишечнике) или в случае необходимости быстрого эффекта. При применении в/в терапии рекомендуется как можно более быстрый переход на прием лекарственного средства для перорального применения.
Для достижения оптимальной эффективности и угнетения встречной регуляции в целом отдается предпочтение непрерывной инфузии фуросемида по сравнению с повторными болюсными инъекциями.
В случаях, когда непрерывная инфузия фуросемида является нецелесообразной для дальнейшего лечения после введения одной или нескольких болюсных доз, отдается предпочтение дальнейшей схеме лечения с назначением низких доз, которые вводятся через короткие временные интервалы (около 4 ч), по сравнению с высокими болюсными дозами, которые вводятся через большие промежутки времени.
Для взрослых рекомендуемая максимальная суточная доза фуросемида — 1500 мг.
Для детей рекомендованная доза фуросемида для парентерального введения составляет 1 мг/кг массы тела, но максимальная суточная доза не должна превышать 20 мг.
Специальные рекомендации по дозировке. Дозировка для взрослых вообще базируется на использовании нижеприведенных рекомендаций.
Отеки при хронической застойной сердечной недостаточности. Рекомендованная начальная доза лекарственного средства составляет 20–50 мг/сут. В случае необходимости можно корректировать дозу в соответствии с терапевтическим ответом пациента. Рекомендуется принимать суточную дозу, распределенную на 2 или 3 приема.
Отеки при острой застойной сердечной недостаточности. Рекомендованная начальная доза лекарственного средства составляет 20–40 мг/сут и назначается в виде болюсной инъекции. В случае необходимости можно корректировать дозу исходя из терапевтического ответа пациента.
Отеки при хронической почечной недостаточности. Натрийуретическое действие фуросемида зависит от определенного количества факторов, включая степень тяжести почечной недостаточности и баланс натрия. Таким образом, невозможно точно предсказать эффективность дозы. Пациентам с хронической почечной недостаточностью следует осторожно титровать дозу для обеспечения постепенной начальной потери жидкости. Для взрослых пациентов это означает применение такой дозы, которая приводит к суточному уменьшению массы тела примерно на 2 кг (около 280 ммоль Na+).
В случае в/в введения дозу фуросемида можно определять следующим образом: лечение начинается с введения непрерывной в/в инфузии 0,1 мг в течение 1 мин, затем скорость введения инфузии увеличивается каждые полчаса в зависимости от ответа пациента.
При ОПН перед началом применения фуросемида следует компенсировать гиповолемию, гипотензию и значимый электролитный и кислотно-щелочной дисбаланс.
Рекомендуется как можно скорее перейти от в/в введения к пероральному приему.
Рекомендованная начальная доза составляет 40 мг и назначается в виде в/в инъекции. Если назначение данной дозы не приводит к желаемому увеличению выведения жидкости, фуросемид можно назначать в виде непрерывной в/в инфузии, начиная с введения 50–100 мг лекарственного средства за 1 ч.
Отеки при заболеваниях печени. Фуросемид назначают как дополнение к терапии антагонистами альдостерона в тех случаях, когда применения лишь антагонистов альдостерона недостаточно. Для предотвращения осложнений, таких как ортостатическая гипотензия или нарушение электролитного и кислотно-щелочного баланса, дозу следует осторожно титровать, чтобы обеспечить постепенную начальную потерю жидкости. Для взрослых пациентов это означает введение такой дозы, которая приводит к суточному уменьшению массы тела примерно на 0,5 кг. Если в/в введение является абсолютно необходимым, начальная разовая доза составляет 20–40 мг.
Гипертензивный криз. Рекомендуемую начальную дозу 20–40 мг назначают в виде в/в болюсной инъекции. В случае необходимости можно корректировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента.
Поддержка форсированного диуреза в случае отравления. Фуросемид назначают в/в дополнительно к введению инфузий электролитных р-ров. Доза зависит от терапевтического ответа на фуросемид. Потерю жидкости и электролитов следует корректировать в период инициирования и во время лечения. В случае отравления кислотными или щелочными веществами выведение жидкости можно ускорить путем алкализации или окисления мочи соответственно.
Рекомендованная начальная доза составляет 20–40 мг и назначается в/в.
Специальные рекомендации по применению
В/в инъекция/инфузия: в случае в/в введения фуросемид необходимо назначать в виде медленной инъекции или инфузии со скоростью не более 4 мг за 1 мин. Пациентам с выраженными нарушениями функции печени (креатинин в плазме крови >5 мг/дл) рекомендуется проводить инфузию со скоростью не более 2,5 мг за 1 мин.
В/м инъекция: назначение лекарственного средства в виде в/м инъекции следует ограничивать только исключительными случаями, когда нецелесообразны прием внутрь и в/в введение. Следует учесть, что способ введения лекарственного средства в виде в/м инъекции не показан для лечения острых состояний, таких как отек легких.
Инфузию лекарственного средства Фуросемид-Дарница не следует осуществлять вместе с другими лекарственными средствами!
Фуросемид-Дарница представляет собой р-р с уровнем рН 8,8–9,8, что не имеет буферной емкости. Таким образом, активный компонент может выпасть в осадок при значениях уровня рН <7. В случае разведения данного р-ра следует обратить внимание на обеспечение рН разбавленного р-ра в пределах от слабощелочного до нейтрального.
0,9% р-р натрия хлорида можно применять как растворитель. Рекомендуется применять разбавленные р-ры как можно скорее.
Противопоказания
гиперчувствительность к фуросемиду или другим компонентам, входящим в состав лекарственного средства. У пациентов с аллергией на сульфаниламиды (например на сульфонамидные антибиотики или сульфонилмочевину) может проявиться перекрестная чувствительность к фуросемиду.
Гиповолемия или обезвоживание организма.
Почечная недостаточность в виде анурии, если не выявлен терапевтический ответ на фуросемид.
Почечная недостаточность вследствие отравления нефротоксичными или гепатотоксичными лекарственными средствами.
Тяжелая гипокалиемия.
Тяжелая гипонатриемия.
Прекоматозное или коматозное состояния, которые ассоциируются с печеночной энцефалопатией.
Побочные эффекты
со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата: нарушения слуха, обычно проходящие, особенно у пациентов с почечной недостаточностью, гипопротеинемией (например при нефротическом синдроме) и/или в случае слишком быстрого в/в введения фуросемида. Сообщалось о случаях глухоты, иногда необратимой, после перорального приема или введения фуросемида. Звон в ушах.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, острый панкреатит.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: холестаз, повышение уровней трансаминаз.
Со стороны почек и мочевыводящей системы: тубуло-интерстициальный нефрит, увеличение объема мочи, повышение уровня натрия в моче, повышение уровня хлора в моче, задержка мочи (у пациентов с частичной обструкцией оттока мочи), нефрокальциноз/нефролитиаз у недоношенных младенцев, почечная недостаточность.
Со стороны обмена веществ, метаболизма: нарушения электролитного баланса (в том числе с клиническими проявлениями), обезвоживание и гиповолемия, особенно у пациентов пожилого возраста, гипонатриемия, гипохлоремия, гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагниемия, метаболический алкалоз, повышение уровня ТГ, ХС, креатинина, мочевой кислоты в крови, приступы подагры, повышение уровня мочевины в крови, снижение толерантности к глюкозе, течение сахарного диабета может перейти из латентной формы в выраженную, псевдосиндром Бартера на фоне неправильного и/или длительного применения фуросемида.
Со стороны нервной системы: парестезии, печеночная энцефалопатия у пациентов с гепатоцеллюлярной недостаточностью.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: гипотензия, в том числе ортостатическая, васкулит, тромбоз.
Со стороны крови и лимфатической системы: гемоконцентрация, тромбоцитопения, лейкопения, эозинофилия, агранулоцитоз, апластическая или гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: тяжелые анафилактические и анафилактоидные реакции (в частности, сопровождающиеся шоком).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, крапивница, сыпь, буллезный дерматит, мультиформная эритема, пемфигоид, эксфолиативный дерматит, пурпура, реакции фоточувствительности, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, острый генерализированный экзантематозный пустулез и DRESS-синдром (медикаментозное высыпание с эозинофилией и системной симптоматикой).
Общие нарушения и реакции в месте введения: повышение температуры тела, местные реакции, например, боль после инъекции.
Врожденные и наследственные/генетические нарушения: повышенный риск незаращения артериального протока, если фуросемид назначать недоношенным младенцам в течение первых дней жизни.
Особые указания
во время лечения фуросемидом необходимо обеспечить постоянный отток мочи. Пациенты с частичной обструкцией оттока мочи требуют пристального внимания, особенно на начальных этапах лечения.
Лечение с применением фуросемида требует регулярного медицинского наблюдения. Необходим особенно тщательный мониторинг:
- больных с артериальной гипотензией;
- пациентов, попадающих в группу особого риска вследствие значительного снижения АД, например пациентов с выраженным стенозом коронарных артерий или кровеносных сосудов, питающих головной мозг;
- пациентов с латентной или выраженной формой сахарного диабета;
- больных подагрой;
- пациентов с гепаторенальным синдромом, то есть с функциональной почечной недостаточностью, которая ассоциируется с тяжелыми заболеваниями печени;
- пациентов с гипопротеинемией, которая ассоциируется с нефротическим синдромом (эффект фуросемида может ослабляться одновременно с потенцированием ототоксичности). Необходимо осторожное титрование дозы;
- недоношенных младенцев (возможно развитие нефрокальциноза/нефролитиаза); требуются мониторинг функции почек и ультрасонография почек.
Регулярный мониторинг натрия, калия и креатинина в плазме крови рекомендуется во время терапии фуросемидом. Особенно тщательный мониторинг требуется пациентам группы высокого риска развития электролитных дисбалансов или в случае значительной дополнительной потери жидкости (например в результате рвоты, диареи или интенсивного выделения пота). Гиповолемию или обезвоживание организма, а также любые существенные нарушения электролитного и кислотно-щелочного баланса следует откорректировать. Для этого может потребоваться временное прекращение терапии фуросемидом.
На развитие нарушений электролитного баланса влияют такие факторы, как существующие заболевания (например цирроз печени, сердечная недостаточность), одновременное применение лекарственных средств и питание. Например, в результате рвоты или диареи может возникнуть недостаток калия.
При применении фуросемида целесообразно рекомендовать пациенту употреблять пищу с высоким содержанием калия (печеный картофель, бананы, томаты, шпинат, сухофрукты). Следует помнить, что при применении фуросемида может возникнуть потребность в медикаментозной компенсации дефицита калия.
Одновременное применение с рисперидоном. В плацебо-контролируемых исследованиях рисперидона при участии пациентов пожилого возраста со слабоумием более высокий уровень летальности наблюдался у пациентов, получавших одновременно фуросемид и рисперидон, по сравнению с пациентами, получавшими только рисперидон или только фуросемид.
Следует соблюдать осторожность и тщательно взвешивать риски и пользу, прежде чем принять решение о применении такой комбинации или одновременного лечения с применением других мощных диуретиков. Следует избегать обезвоживания.
Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять данное лекарственное средство.
Применение в период беременности и кормления грудью. Беременность. Фуросемид проникает сквозь плацентарный барьер. Его не следует назначать в период беременности.
Период кормления грудью. Фуросемид проникает в грудное молоко и может подавлять лактацию. Женщинам следует прекратить кормление грудью во время лечения фуросемидом.
Дети. Для детей дозу нужно снижать в соответствии с массой тела (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Для детей, которые не могут принимать лекарственную форму для перорального применения, например, недоношенных и новорожденных, следует рассматривать возможность применения формы для парентерального введения.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Некоторые побочные эффекты (например неожиданное значительное снижение АД) могут нарушать способность пациента к концентрации внимания и скорость его реакции, поэтому на период лечения следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с механизмами.
Взаимодействия
комбинации, которые не рекомендуются. В отдельных случаях прием фуросемида в течение 24 ч после хлоралгидрата может вызвать приливы, повышенное потоотделение, возбужденное состояние, тошноту, повышение АД и тахикардию. Поэтому не рекомендуется одновременное применение фуросемида и хлоралгидрата.
Фуросемид может усиливать ототоксичность аминогликозидов и других ототоксичных лекарственных средств. Поскольку это может привести к повреждению, имеющему необратимый характер, эти лекарственные средства не следует применять одновременно с фуросемидом.
Комбинации, требующие применения предупредительных мер. В случае одновременного применения цисплатина и фуросемида существует риск возникновения ототоксичных эффектов. Кроме этого, может усиливаться нефротоксичность цисплатина, если фуросемид не назначают в низких дозах (например 40 мг пациентам с нормальной функцией почек) и положительным балансом жидкости, когда лекарственное средство применяют для достижения эффекта форсированного диуреза во время терапии цисплатином.
Фуросемид уменьшает выведение солей лития и может приводить к повышению уровня лития в плазме крови, результатом чего является повышенный риск токсичности лития, включая более высокий риск возникновения кардиотоксического и нейротоксического эффектов лития. Таким образом, рекомендуется проводить тщательный мониторинг уровня лития у пациентов, получающих данную комбинированную терапию.
У пациентов, получающих диуретики, могут отмечать тяжелую артериальную гипотензию и ухудшение функции почек, включая случаи почечной недостаточности, особенно при первом применении ингибитора АПФ или антагониста рецептора ангиотензина II, или при первом применении этих лекарственных средств в повышенной дозе. Необходимо решить, следует ли временно прекратить применение фуросемида, или хотя бы снизить дозу фуросемида за 3 дня до начала лечения, повысить дозу ингибитора АПФ или антагониста рецептора ангиотензина II.
Рисперидон: следует соблюдать осторожность и тщательно взвешивать риск и пользу перед принятием решения о проведении комбинированной терапии или одновременного применения с фуросемидом или другими мощными диуретиками.
Комбинации, которые следует применять с осторожностью. Одновременное применение НПВП, включая ацетилсалициловую кислоту, может уменьшать выраженность действия фуросемида. У пациентов с обезвоживанием организма или гиповолемией НПВП могут привести к острой сердечной недостаточности. Под действием фуросемида может повышаться токсичность салицилата.
Снижение эффективности фуросемида может возникнуть после сочетанного применения с фенитоином.
Применение кортикостероидов, карбеноксолона, корня солодки в высоких дозах и длительное применение слабительных средств может повысить риск развития гипокалиемии.
Некоторые нарушения электролитного баланса (такие как гипокалиемия, гипомагниемия) могут повышать токсичность некоторых других лекарственных средств (например препаратов дигиталиса и лекарственных средств, вызывающих синдром удлинения интервала Q–T).
Если антигипертензивные лекарственные средства, диуретики или другие лекарственные средства, обладающие свойством снижать АД, применять одновременно с фуросемидом, следует ожидать еще большего снижения АД.
Пробенецид, метотрексат и другие лекарственные средства, такие, как и фуросемид, подвергаются значительной канальцевой секреции в почках, могут снижать эффективность фуросемида. И наоборот, фуросемид может уменьшать выделение этих лекарственных средств почками. Проведение лечения с применением высоких доз (в частности как фуросемида, так и других лекарственных средств) может привести к повышению их уровней в сыворотке крови и риска развития побочных эффектов, вызванных фуросемидом или применяемой сопутствующей терапией.
Может снижаться эффективность противодиабетических лекарственных средств и симпатомиметиков, которые имеют свойство повышать АД (например эпинефрина, норэпинефрина). Может усиливаться действие курареподобных миорелаксантов или теофиллина.
Возможно усиление вредного воздействия нефротоксических лекарственных средств на почки.
Нарушение функции почек может развиться у пациентов, которые получают терапию фуросемидом и высокие дозы отдельных цефалоспоринов.
Одновременное применение циклоспорина А и фуросемида ассоциируется с повышенным риском возникновения подагрического артрита, вторичного относительно гиперурикемии, вызванной фуросемидом, и нарушения почечной экскреции уратов, вызванной циклоспорином.
У пациентов, которые относятся к группе высокого риска нефропатии в результате терапии радиоконтрастными веществами, при лечении фуросемидом зафиксирована большая частота ухудшения функции почек после получения радиоконтрастных веществ по сравнению с таковой у пациентов группы высокого риска, которым проводили только в/в гидратацию до назначения радиоконтрастных веществ.
Передозировка
симптомы: клиническая картина острой или хронической передозировки зависит главным образом от степени и последствий потери электролитов и жидкости и включает такие признаки, как гиповолемия, обезвоживание организма, гемоконцентрация, сердечные аритмии (включая AV-блокаду и фибрилляцию желудочков). К симптомам этих нарушений относятся тяжелая артериальная гипотензия (прогрессирующая до шока), ОПН, тромбоз, бред, периферический паралич, апатия и спутанность сознания.
Лечение: специфических антидотов фуросемида нет. Терапия — симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Р-р для инъекций не замораживать.