таблетки. Режим дозирования устанавливает врач индивидуально в зависимости от выраженности расстройств водно-электролитного баланса, величины клубочковой фильтрации, тяжести состояния пациента. Препарат применяют обычно натощак.

Для взрослых максимальная суммарная суточная доза Фуросемида-Дарница не должна превышать 1500 мг.

Специальные рекомендации по дозировке для взрослых

При отеках при хронической застойной сердечной недостаточности рекомендуемая начальная доза лекарственного средства для перорального приема составляет 40 мг/сут. В случае необходимости можно регулировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Рекомендуется принимать дневную дозу, разделенную на 2 или 3 приема.

При отеках при хронической почечной недостаточности следует осторожно титровать дозу для обеспечения постепенной начальной потери жидкости. Для взрослых пациентов это означает введение такой дозы, которая приводит к дневному уменьшению массы тела примерно на 2 кг (около 280 ммоль Na+). Рекомендуемая начальная суточная доза для приема внутрь составляет 40–80 мг. В случае необходимости можно корректировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Общая суточная доза может назначаться единовременно или делиться на 2 приема. Для пациентов, находящихся на гемодиализе, общая суточная пероральная доза составляет 250–1500 мг.

При ОПН перед тем, как начать применение фуросемида, следует компенсировать гиповолемию, гипотензию и существенный электролитный и кислотно-щелочной дисбаланс. Рекомендуется как можно быстрее осуществить переход от в/в введения на пероральный прием.

При отеках при нефротическом синдроме рекомендуемая начальная доза для приема внутрь составляет 40–80 мг/сут. В случае необходимости можно регулировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Общая суточная доза может назначаться единовременно или делиться на несколько приемов.

При отеках при заболеваниях печени Фуросемид-Дарница назначают как дополнение к терапии антагонистами альдостерона в тех случаях, когда применения только антагонистов альдостерона недостаточно. Для предотвращения осложнений, таких как ортостатическая гипотензия или нарушения электролитного и кислотно-щелочного баланса, дозу следует осторожно титровать, чтобы обеспечить постепенную начальную потерю жидкости. Для взрослых пациентов это означает назначение такой дозы, которая приводит к дневному уменьшению массы тела примерно на 0,5 кг. Рекомендуемая начальная суточная пероральная доза составляет 40–80 мг. В случае необходимости можно регулировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента. Суточную дозу можно назначать однократно или делить на несколько приемов.

Препарат в данной лекарственной форме назначать детям с массой тела >10 кг. Для детей рекомендуемая доза фуросемида для перорального приема составляет 2 мг/кг массы тела, но максимальная суточная доза не должна превышать 40 мг.

Р-р для инъекций. Режим применения устанавливается врачом индивидуально в зависимости от выраженности нарушений водно-электролитного баланса, величины клубочковой фильтрации, тяжести состояния пациента. В процессе применения лекарственного средства следует корректировать показатели водно-электролитного баланса с учетом диуреза и динамики общего состояния пациента.

Фуросемид назначают в/в только в том случае, когда прием внутрь нецелесообразен или неэффективен (например при нарушении всасывания в кишечнике) или в случае необходимости быстрого эффекта. При применении в/в терапии рекомендуется как можно более быстрый переход на прием лекарственного средства для перорального применения.

Для достижения оптимальной эффективности и угнетения встречной регуляции в целом отдается предпочтение непрерывной инфузии фуросемида по сравнению с повторными болюсными инъекциями.

В случаях, когда непрерывная инфузия фуросемида является нецелесообразной для дальнейшего лечения после введения одной или нескольких болюсных доз, отдается предпочтение дальнейшей схеме лечения с назначением низких доз, которые вводятся через короткие временные интервалы (около 4 ч), по сравнению с высокими болюсными дозами, которые вводятся через большие промежутки времени.

Для взрослых рекомендуемая максимальная суточная доза фуросемида — 1500 мг.

Для детей рекомендованная доза фуросемида для парентерального введения составляет 1 мг/кг массы тела, но максимальная суточная доза не должна превышать 20 мг.

Специальные рекомендации по дозировке. Дозировка для взрослых вообще базируется на использовании нижеприведенных рекомендаций.

Отеки при хронической застойной сердечной недостаточности. Рекомендованная начальная доза лекарственного средства составляет 20–50 мг/сут. В случае необходимости можно корректировать дозу в соответствии с терапевтическим ответом пациента. Рекомендуется принимать суточную дозу, распределенную на 2 или 3 приема.

Отеки при острой застойной сердечной недостаточности. Рекомендованная начальная доза лекарственного средства составляет 20–40 мг/сут и назначается в виде болюсной инъекции. В случае необходимости можно корректировать дозу исходя из терапевтического ответа пациента.

Отеки при хронической почечной недостаточности. Натрийуретическое действие фуросемида зависит от определенного количества факторов, включая степень тяжести почечной недостаточности и баланс натрия. Таким образом, невозможно точно предсказать эффективность дозы. Пациентам с хронической почечной недостаточностью следует осторожно титровать дозу для обеспечения постепенной начальной потери жидкости. Для взрослых пациентов это означает применение такой дозы, которая приводит к суточному уменьшению массы тела примерно на 2 кг (около 280 ммоль Na+).

В случае в/в введения дозу фуросемида можно определять следующим образом: лечение начинается с введения непрерывной в/в инфузии 0,1 мг в течение 1 мин, затем скорость введения инфузии увеличивается каждые полчаса в зависимости от ответа пациента.

При ОПН перед началом применения фуросемида следует компенсировать гиповолемию, гипотензию и значимый электролитный и кислотно-щелочной дисбаланс.

Рекомендуется как можно скорее перейти от в/в введения к пероральному приему.

Рекомендованная начальная доза составляет 40 мг и назначается в виде в/в инъекции. Если назначение данной дозы не приводит к желаемому увеличению выведения жидкости, фуросемид можно назначать в виде непрерывной в/в инфузии, начиная с введения 50–100 мг лекарственного средства за 1 ч.

Отеки при заболеваниях печени. Фуросемид назначают как дополнение к терапии антагонистами альдостерона в тех случаях, когда применения лишь антагонистов альдостерона недостаточно. Для предотвращения осложнений, таких как ортостатическая гипотензия или нарушение электролитного и кислотно-щелочного баланса, дозу следует осторожно титровать, чтобы обеспечить постепенную начальную потерю жидкости. Для взрослых пациентов это означает введение такой дозы, которая приводит к суточному уменьшению массы тела примерно на 0,5 кг. Если в/в введение является абсолютно необходимым, начальная разовая доза составляет 20–40 мг.

Гипертензивный криз. Рекомендуемую начальную дозу 20–40 мг назначают в виде в/в болюсной инъекции. В случае необходимости можно корректировать дозу в зависимости от терапевтического ответа пациента.

Поддержка форсированного диуреза в случае отравления. Фуросемид назначают в/в дополнительно к введению инфузий электролитных р-ров. Доза зависит от терапевтического ответа на фуросемид. Потерю жидкости и электролитов следует корректировать в период инициирования и во время лечения. В случае отравления кислотными или щелочными веществами выведение жидкости можно ускорить путем алкализации или окисления мочи соответственно.

Рекомендованная начальная доза составляет 20–40 мг и назначается в/в.

Специальные рекомендации по применению

В/в инъекция/инфузия: в случае в/в введения фуросемид необходимо назначать в виде медленной инъекции или инфузии со скоростью не более 4 мг за 1 мин. Пациентам с выраженными нарушениями функции печени (креатинин в плазме крови >5 мг/дл) рекомендуется проводить инфузию со скоростью не более 2,5 мг за 1 мин.

В/м инъекция: назначение лекарственного средства в виде в/м инъекции следует ограничивать только исключительными случаями, когда нецелесообразны прием внутрь и в/в введение. Следует учесть, что способ введения лекарственного средства в виде в/м инъекции не показан для лечения острых состояний, таких как отек легких.

Инфузию лекарственного средства Фуросемид-Дарница не следует осуществлять вместе с другими лекарственными средствами!

Фуросемид-Дарница представляет собой р-р с уровнем рН 8,8–9,8, что не имеет буферной емкости. Таким образом, активный компонент может выпасть в осадок при значениях уровня рН <7. В случае разведения данного р-ра следует обратить внимание на обеспечение рН разбавленного р-ра в пределах от слабощелочного до нейтрального.

0,9% р-р натрия хлорида можно применять как растворитель. Рекомендуется применять разбавленные р-ры как можно скорее.