Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 378 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
11,66
Экономия при брони: -1,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
66,23
Экономия при брони: -12,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -1,20 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
69,60
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,40
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
20,22
Экономия при брони: -0,72 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
69,60
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница