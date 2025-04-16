Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
34,63
Экономия при брони: -4,34 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
65,12
Экономия при брони: -2,12 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,73
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,40
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
20,27
Экономия при брони: -1,19 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
65,68
Экономия при брони: -5,88 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
63,83
Экономия при брони: -4,03 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
69,60
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
54,72
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
34,07
Экономия при брони: -6,64 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
60,01
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека24
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 16 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,78
Экономия при брони: -7,99 грн