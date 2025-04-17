Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
31,75
Экономия при брони: -0,95 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,10
Экономия при брони: -2,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
69,60
Экономия при брони: -1,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
67,07
Экономия при брони: -4,63 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -0,30 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,99
Экономия при брони: -3,84 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -0,30 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
65,32
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
70,87
Экономия при брони: -9,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
66,97
Экономия при брони: -4,53 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -0,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
70,22
Экономия при брони: -6,42 грн