ФУРОСЕМИД (FUROSEMIDUM) Действующее вещество
фуросемид — сильное диуретическое (салуретическое) средство, эффективное при пероральном и парентеральном применении. Диуретический эффект обусловлен угнетением реабсорбции ионов натрия и хлора в почках. Препарат одинаково эффективен при ацидозе и алкалозе.
Действие фуросемида быстрое: диуретический эффект при в/в введении развивается через несколько минут, при приеме внутрь — в течение первого часа. Продолжительность эффекта после однократного в/в введения — 1,5–3 ч, после перорального приема — >4 ч. Данные свойства делают возможным применение фуросемида в неотложных случаях — при отеке легких, мозга. Максимальная выраженность мочегонного эффекта наблюдается на протяжении первых 2 дней. В ряде ситуаций фуросемид оказывает диуретическое действие при недостаточной эффективности иных диуретических средств.
застойные явления в малом и большом круге кровообращения, обусловленные сердечной недостаточностью, цирроз печени с явлениями портальной гипертензии, отек легких и мозга, отравления барбитуратами, эклампсия, гипертоническая болезнь, в том числе для купирования гипертонических кризов. Препарат можно применять в комбинации с другими антигипертензивными средствами.
внутрь до еды, в/в и в/м. Внутрь обычно назначают по 0,04 г 1 раз в сутки (утром). При недостаточном действии дозу повышают до 0,08–0,16 г/сут в 2–3 приема с интервалом 6 ч. После уменьшения отеков назначают в более низких дозах с перерывом 1–2 дня.
При АГ фуросемид назначают по 0,02–0,04 г 1 раз в сутки. При сопутствующей сердечной недостаточности суточную дозу можно повысить до 0,08 г. При приеме с другими гипотензивными препаратами доза фуросемида обычно составляет 0,02 г 1–2 раза в сутки.
При нарушенном всасывании в кишечнике, потере сознания, при необходимости получения быстрого эффекта фуросемид вводят в/м и в/в (медленно струйно). Суточная доза для парентерального введения — 20–60 мл (1–2 раза в сутки). После достижения необходимого эффекта переходят к пероральному приему фуросемида.
первая половина беременности, гипокалиемия, печеночная кома, терминальная стадия почечной недостаточности, механическая непроходимость мочевых путей.
тошнота, диарея, гиперемия и зуд кожи, артериальная гипотензия, обратимое снижение остроты слуха, интерстициальный нефрит. Вследствие усиленного диуреза могут возникать головокружение, депрессия, мышечная слабость, жажда, гипокалиемия, гиперурикемия, урикозурия, гипергликемия. При развитии побочных эффектов дозу фуросемида необходимо снизить или отменить его.
не рекомендуется сочетать фуросемид с цефалоспоринами, гентамицином, иными средствами, оказывающими нефротоксическое действие.