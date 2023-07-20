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Активные вещества — “Ф”ФУРОСЕМИД (FUROSEMIDUM)

ФУРОСЕМИД (FUROSEMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 9 препаратов
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Фуросемид-Дарница Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 1173 аптеках
от 26,10 грн
Цены в аптеках
Фуросемид-Дарница таблетки, 40 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 50; Дарница
Фуросемид-Дарница Таблетки, 40 мг, контурная ячейковая упаковка, пачка, пачка, № 50 Дарница
В 1151 аптеке
от 19,85 грн
Цены в аптеках
Лазикс® Нео раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Санофи-Авентис Украина
Лазикс® Нео Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Санофи-Авентис Украина
В 632 аптеках
от 79,96 грн
Цены в аптеках
Фуросемид таблетки, 40 мг, блистер, № 50; ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фуросемид Таблетки, 40 мг, блистер, № 50 ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В 331 аптеке
от 10,10 грн
Цены в аптеках
Лазикс® таблетки, 40 мг, стрип, № 45; Санофи-Авентис Украина
Лазикс® Таблетки, 40 мг, стрип, № 45 Санофи-Авентис Украина
В 313 аптеках
от 45,14 грн
Цены в аптеках
Фуросемид Софарма таблетки, 40 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Sopharma
Фуросемид Софарма Таблетки, 40 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Sopharma
В 177 аптеках
от 13,94 грн
Цены в аптеках
Фуросемид раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10; Здоровье
Фуросемид Раствор для инъекций, 10 мг/мл, ампула, 2 мл, в пачке, в пачке, № 10 Здоровье
В 55 аптеках
от 22,50 грн
Цены в аптеках
Фуросемид таблетки, 0,04 г, № 50; Корпорация Артериум
Фуросемид Таблетки, 0,04 г, № 50 Корпорация Артериум
В 40 аптеках
от 23,55 грн
Цены в аптеках
Фуросемид таблетки, 40 мг, блистер, № 50; Здоровье
Фуросемид Таблетки, 40 мг, блистер, № 50 Здоровье
В 15 аптеках
от 9,62 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций.
ФУРОСЕМИД (FUROSEMIDUM)
CAS №: 54-31-9 C12H11ClN2O5S
MeSH, RTECS, USPDDN: бензойная кислота, 5-(аминосульфонил)-4-хлоро-2-((2-фуранилметил)амино)-.
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций.

фуросемид — сильное диуретическое (салуретическое) средство, эффективное при пероральном и парентеральном применении. Диуретический эффект обусловлен угнетением реабсорбции ионов натрия и хлора в почках. Препарат одинаково эффективен при ацидозе и алкалозе.
Действие фуросемида быстрое: диуретический эффект при в/в введении развивается через несколько минут, при приеме внутрь — в течение первого часа. Продолжительность эффекта после однократного в/в введения — 1,5–3 ч, после перорального приема — >4 ч. Данные свойства делают возможным применение фуросемида в неотложных случаях — при отеке легких, мозга. Максимальная выраженность мочегонного эффекта наблюдается на протяжении первых 2 дней. В ряде ситуаций фуросемид оказывает диуретическое действие при недостаточной эффективности иных диуретических средств.

застойные явления в малом и большом круге кровообращения, обусловленные сердечной недостаточностью, цирроз печени с явлениями портальной гипертензии, отек легких и мозга, отравления барбитуратами, эклампсия, гипертоническая болезнь, в том числе для купирования гипертонических кризов. Препарат можно применять в комбинации с другими антигипертензивными средствами.

внутрь до еды, в/в и в/м. Внутрь обычно назначают по 0,04 г 1 раз в сутки (утром). При недостаточном действии дозу повышают до 0,08–0,16 г/сут в 2–3 приема с интервалом 6 ч. После уменьшения отеков назначают в более низких дозах с перерывом 1–2 дня.
При АГ фуросемид назначают по 0,02–0,04 г 1 раз в сутки. При сопутствующей сердечной недостаточности суточную дозу можно повысить до 0,08 г. При приеме с другими гипотензивными препаратами доза фуросемида обычно составляет 0,02 г 1–2 раза в сутки.
При нарушенном всасывании в кишечнике, потере сознания, при необходимости получения быстрого эффекта фуросемид вводят в/м и в/в (медленно струйно). Суточная доза для парентерального введения — 20–60 мл (1–2 раза в сутки). После достижения необходимого эффекта переходят к пероральному приему фуросемида.

первая половина беременности, гипокалиемия, печеночная кома, терминальная стадия почечной недостаточности, механическая непроходимость мочевых путей.

тошнота, диарея, гиперемия и зуд кожи, артериальная гипотензия, обратимое снижение остроты слуха, интерстициальный нефрит. Вследствие усиленного диуреза могут возникать головокружение, депрессия, мышечная слабость, жажда, гипокалиемия, гиперурикемия, урикозурия, гипергликемия. При развитии побочных эффектов дозу фуросемида необходимо снизить или отменить его.

не рекомендуется сочетать фуросемид с цефалоспоринами, гентамицином, иными средствами, оказывающими нефротоксическое действие.