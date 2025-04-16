Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,81
Экономия при брони: -9,92 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,43
Экономия при брони: -5,13 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
59,62
Экономия при брони: -5,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,66
Экономия при брони: -11,83 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,53
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
62,48
Экономия при брони: -2,64 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
35,07
Экономия при брони: -2,09 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
70,82
Экономия при брони: -7,02 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
65,35
Экономия при брони: -5,34 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
65,61
Экономия при брони: -2,81 грн