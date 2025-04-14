Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 301 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,28
Экономия при брони: -8,11 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
65,34
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
64,98
Экономия при брони: -9,96 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
64,33
Экономия при брони: -9,31 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -0,80 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница