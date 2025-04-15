Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
52,07
Экономия при брони: -2,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
32,17
Экономия при брони: -1,23 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,50
Экономия при брони: -3,25 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
67,63
Экономия при брони: -5,63 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
69,60
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
55,57
Экономия при брони: -1,86 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,55
Экономия при брони: -15,91 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
70,47
Экономия при брони: -6,67 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,29
Экономия при брони: -9,41 грн