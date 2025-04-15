Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
35,41
Экономия при брони: -4,85 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -2,00 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
13,48
Экономия при брони: -0,36 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
38,64
Экономия при брони: -8,72 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,98
Экономия при брони: -8,73 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
37,35
Экономия при брони: -2,95 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
67,43
Экономия при брони: -3,49 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
20,22
Экономия при брони: -0,54 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
69,60
Экономия при брони: -3,30 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -0,90 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
67,60
Экономия при брони: -1,30 грн