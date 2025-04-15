Киев
Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)

Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 214 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
6,84 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,40 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
35,41
Экономия при брони: -4,85 грн
30,57 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
32,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -2,00 грн
66,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,00 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
67,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
30,63 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,40 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,60 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
29,00 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
6,60 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
27,84 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -2,00 грн
66,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
13,48
Экономия при брони: -0,36 грн
13,12 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
66,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
20,28 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
38,64
Экономия при брони: -8,72 грн
29,92 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,98
Экономия при брони: -8,73 грн
63,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
37,35
Экономия при брони: -2,95 грн
34,40 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
67,43
Экономия при брони: -3,49 грн
63,94 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
13,20 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
6,13 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
20,22
Экономия при брони: -0,54 грн
19,68 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,30
Экономия при брони: -2,00 грн
66,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,00
Экономия при брони: -0,20 грн
32,80 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
69,60
Экономия при брони: -3,30 грн
66,30 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
6,72 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
27,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -0,90 грн
32,80 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
67,60
Экономия при брони: -1,30 грн
66,30 грн
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