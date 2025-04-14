Киев
Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)

Фуросемид-Дарница (Furosemid-Darnitsa)

Днепр (адрес не указан)
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Доступно в 262 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
37,89
Экономия при брони: -4,34 грн
33,55 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
72,57
Экономия при брони: -8,74 грн
63,83 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
72,62
Экономия при брони: -8,79 грн
63,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
43,22
Экономия при брони: -2,73 грн
40,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
32,50 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
61,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
6,60 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
69,60
Экономия при брони: -3,50 грн
66,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -0,70 грн
33,00 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
69,60
Экономия при брони: -3,50 грн
66,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
6,79
Экономия при брони: -0,54 грн
6,25 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
64,97
Экономия при брони: -10,66 грн
54,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
31,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
72,73
Экономия при брони: -4,44 грн
68,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,70
Экономия при брони: -0,70 грн
33,00 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
68,40
Экономия при брони: -2,30 грн
66,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
64,45
Экономия при брони: -10,14 грн
54,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
33,69 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
64,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
35,53
Экономия при брони: -1,96 грн
33,57 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
66,47
Экономия при брони: -12,16 грн
54,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
20,53
Экономия при брони: -1,15 грн
19,39 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
65,28
Экономия при брони: -3,46 грн
61,82 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
34,37
Экономия при брони: -1,46 грн
32,91 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
70,67
Экономия при брони: -6,74 грн
63,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
71,82
Экономия при брони: -7,89 грн
63,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
62,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
70,25
Экономия при брони: -4,81 грн
65,44 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
31,40 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
60,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Фуросемид-Дарница таблетки 40 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
29,70 грн
Фуросемид-Дарница раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
58,60 грн
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