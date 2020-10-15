Повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, желтуха, желчекаменная болезнь, острый холецистит, острый гепатит, цирроз печени, гломерулонефрит, острая и хроническая почечная недостаточность, тромбофлебит, артериальная гипотензия, брадикардия, гипокалиемия.

Особые меры безопасности. При применении препарата в течение длительного времени (более двух месяцев) следует контролировать показатели водно-электролитного баланса (уровень калия, магния, натрия и кальция в плазме крови).

Следует с осторожностью применять больным эпилепсией, бронхиальной астмой и больным

с предрасположенностью к бронхоспазму и спазмофилии. Во время лечения следует избегать интенсивного УФ-излучения.