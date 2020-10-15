Детоксифит (Detoxyphyt) (147114) - инструкция по применению ATC-классификация
Детоксифит инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: череды травы (Bidentis herba) 6 г, аира корней (Calami radix) 5 г, барвинка травы (Vincae minoris herba) 5 г, донника травы (Meliloti herba) 5 г, тысячелистника травы (Millefolii herba) 5 г, каштана конского семян (Hippocastani semen) 5 г, кукурузы столбиков с рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 5 г, одуванчика лекарственного корней (Taraxaci officinalis radix) 5 г, лопуха корней (Arctii radix) 5 г, толокнянки листьев (Uvae ursi folium) 5 г, , ромашки цветков (Matricariae flos) 5 г, солодки корней (Liquiritiae radix) 5 г, сосны почек (Pini silvestris gemmae) 5 г, хвоща травы (Equiseti herba) 5 г, хмеля шишек (Lupuli flos) 5 г, валерианы корней (Valerianae radix) 4 г, зверобоя травы (Hyperici herba) 4 г, мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium) 4 г, пустырника травы (Leonuri cardiacae herba) 4 г, чистотела травы (Chelidonii herba) 4 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 4 г.
1 фильтр-пакет (1,5 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: череды травы (Bidentis herba) 90 мг, аира корней (Calami radix) 75 мг, барвинка травы (Vincae minoris herba) 75 мг, донника травы (Meliloti herba) 75 мг, тысячелистника травы (Millefolii herba) 75 мг, каштана конского семян (Hippocastani semen) 75 мг, кукурузы столбиков с рыльцами (Zeae maydis styli cum stigmatis) 75 мг, одуванчика лекарственного корней (Taraxaci officinalis radix) 75 мг, лопуха корней (Arctii radix) 75 мг, толокнянки листьев (Uvae ursi folium) 75 мг, ромашки цветков (Matricariae flos) 75 мг, солодки корней (Liquiritiae radix) 75 мг, сосны почек (Pini silvestris gemmae) 75 мг, хвоща травы (Equiseti herba) 75 мг, хмеля шишек (Lupuli flos) 75 мг, валерианы корней (Valerianae radix) 60 мг, зверобоя травы (Hyperici herba) 60 мг, мяты перечной листьев (Menthae piperitae folium) 60 мг, пустырника травы (Leonuri cardiacae herba) 60 мг, чистотела травы (Chelidonii herba) 60 мг, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 60 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь кусочков различной формы серовато-зеленого цвета с белыми, желтыми, оранжевыми и буроватыми включениями. Запах слабый, приятный.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат обладает гипоазотемическим, легким салуретическим и диуретическим действием; способствует выведению солевых отложений из суставов и позвоночника. Снижает содержание холестерина и триглицеридов в плазме крови при гиперлипидемии, замедляет развитие атеросклероза, способствует регрессу имеющихся атеросклеротических бляшек. Позитивно влияет на мочевинообразующую функцию печени и депурационную функцию почек. Улучшает антитоксическую функцию печени. Обладает желчегонным, спазмолитическим, противовоспалительным, капилляропротективным и противоотечным действием.
Показания
В составе комплексной терапии атеросклероза; артериальной гипертензии; подагры в период ремиссии; мочекаменной болезни; отеков; заболеваний печени и желчевыводящих путей (хронический гепатит, хронический холецистит, холангит);
I-II стадии варикозного расширения вен; астенического синдрома.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, желтуха, желчекаменная болезнь, острый холецистит, острый гепатит, цирроз печени, гломерулонефрит, острая и хроническая почечная недостаточность, тромбофлебит, артериальная гипотензия, брадикардия, гипокалиемия.
Особые меры безопасности. При применении препарата в течение длительного времени (более двух месяцев) следует контролировать показатели водно-электролитного баланса (уровень калия, магния, натрия и кальция в плазме крови).
Следует с осторожностью применять больным эпилепсией, бронхиальной астмой и больным
с предрасположенностью к бронхоспазму и спазмофилии. Во время лечения следует избегать интенсивного УФ-излучения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не рекомендуется одновременное применение с непрямыми антикоагулянтами, антибиотиками, сульфаниламидами, противозачаточными, гипотензивными препаратами — блокаторами кальциевых каналов, женскими половыми гормонами, гипохолестеринемическими средствами (статины), сердечными гликозидами.
При длительном применении одновременно с адренокортикостероидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), слабительными средствами, тиазидными и петлевыми диуретиками возможно нарушение водно-электролитного баланса.
Способ применения и дозы
2 столовые ложки сбора заварить в 500 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 1 часа, процедить.
2 фильтр-пакета залить 150 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 15 минут.
Взрослым принимать в теплом виде по 150 мл за 20–30 минут до еды 3 раза в сутки.
Детям c 12 лет принимать в теплом виде по 75 мл за 20–30 минут до еды 3 раза в сутки.
Длительность применения определяет врач. Обычно курс лечения составляет 1,5–2,5 месяца. При необходимости по назначению врача курс лечения можно повторить.
Дети
Препарат противопоказан детям до 12 лет.
Побочные реакции
Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к какому-либо компоненту препарата или нарушении рекомендованного режима приема возможно развитие аллергических реакций, в том числе зуд, высыпания, гиперемия, крапивница, дерматит, отек кожи, фоточувствительность. Также возможно появление желудочно-кишечных расстройств (тошнота, рвота, диарея), сонливости.
Из литературных источников известно, что применение листьев толокнянки может вызвать болевые ощущения в области поясницы, изменение цвета мочи, а также боль в конце мочеиспускания. Несмотря на то, что сбор ДЕТОКСИФИТ содержит небольшое количество листьев толокнянки, подобные проявления не исключены.
В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
2 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С и недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1,5 г в фильтр-пакете № 20.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».