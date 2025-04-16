Николаев (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,16
Экономия при брони: -5,29 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,97
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,23
Экономия при брони: -10,62 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,52
Экономия при брони: -6,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,42
Экономия при брони: -5,33 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,54
Экономия при брони: -9,87 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,85
Экономия при брони: -11,18 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,95
Экономия при брони: -2,92 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,09
Экономия при брони: -6,06 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,37
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,80
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,04
Экономия при брони: -5,50 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Аркасовская, 14/7
4.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм