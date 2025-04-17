Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 28 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,32
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,93
Экономия при брони: -5,55 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,70
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,12
Экономия при брони: -3,97 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,38
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,29
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,01
Экономия при брони: -3,39 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,00
Экономия при брони: -2,85 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,65
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,46
Экономия при брони: -6,31 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,03
Экономия при брони: -4,41 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,93
Экономия при брони: -4,57 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,85
Экономия при брони: -6,49 грн