Киев
Детоксифит (Detoxyphyt)

Детоксифит (Detoxyphyt)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 357 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
90,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
104,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -6,00 грн
99,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,70
Экономия при брони: -22,87 грн
83,83 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,86
Экономия при брони: -4,10 грн
98,76 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
104,04
Экономия при брони: -5,54 грн
98,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,11
Экономия при брони: -3,20 грн
96,91 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,12
Экономия при брони: -3,09 грн
100,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,29
Экономия при брони: -3,38 грн
96,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
109,47
Экономия при брони: -5,09 грн
104,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -5,70 грн
100,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
89,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,06
Экономия при брони: -4,36 грн
98,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,64
Экономия при брони: -7,08 грн
90,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,70
Экономия при брони: -7,14 грн
90,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
87,60 грн
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