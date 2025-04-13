Киев (адрес не указан)
Доступно в 357 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -6,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,70
Экономия при брони: -22,87 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,86
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
104,04
Экономия при брони: -5,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,11
Экономия при брони: -3,20 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,12
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,29
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
109,47
Экономия при брони: -5,09 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -5,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,06
Экономия при брони: -4,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,64
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,70
Экономия при брони: -7,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм