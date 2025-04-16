Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,26
Экономия при брони: -7,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,46
Экономия при брони: -5,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,15
Экономия при брони: -9,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,29
Экономия при брони: -3,91 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,49
Экономия при брони: -5,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -15,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,44
Экономия при брони: -9,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,46
Экономия при брони: -5,08 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,62
Экономия при брони: -6,24 грн