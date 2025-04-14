Днепр (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,39
Экономия при брони: -8,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
101,56
Экономия при брони: -6,42 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -10,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,09
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
109,06
Экономия при брони: -6,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -10,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
101,16
Экономия при брони: -5,27 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,94
Экономия при брони: -5,17 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,61
Экономия при брони: -5,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,19
Экономия при брони: -3,31 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,67
Экономия при брони: -7,49 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,74
Экономия при брони: -4,63 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,44
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,34
Экономия при брони: -6,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,72
Экономия при брони: -6,01 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,41
Экономия при брони: -6,70 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,00
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,28
Экономия при брони: -3,47 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -8,70 грн