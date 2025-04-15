Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,70
Экономия при брони: -3,82 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
93,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,82
Экономия при брони: -3,20 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,45
Экономия при брони: -9,65 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,56
Экономия при брони: -6,66 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,25
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,13
Экономия при брони: -3,75 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,57
Экономия при брони: -9,77 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,36
Экономия при брони: -9,12 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,47
Экономия при брони: -4,59 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,80
Экономия при брони: -8,56 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека копейка
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,46
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,82
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,46
Экономия при брони: -3,61 грн