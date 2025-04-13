Харьков (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,05
Экономия при брони: -3,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
109,07
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,12
Экономия при брони: -4,39 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 42 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,99
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,23
Экономия при брони: -9,67 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,69
Экономия при брони: -6,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,68
Экономия при брони: -6,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,20
Экономия при брони: -6,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,77
Экономия при брони: -6,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,20
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,15
Экономия при брони: -4,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,42
Экономия при брони: -4,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,94
Экономия при брони: -5,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
4.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,44
Экономия при брони: -6,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153-А
4.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм