Винница (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,34
Экономия при брони: -9,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,92
Экономия при брони: -11,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,05
Экономия при брони: -11,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,65
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,25
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,65
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,77
Экономия при брони: -3,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,75
Экономия при брони: -4,53 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,66
Экономия при брони: -7,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
100,35
Экономия при брони: -6,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,10
Экономия при брони: -3,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -9,50 грн