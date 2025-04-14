Одесса (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,88
Экономия при брони: -4,17 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,01
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,09
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,80
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
94,84
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,45
Экономия при брони: -6,08 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -5,50 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,88
Экономия при брони: -8,32 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,50
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,38
Экономия при брони: -5,33 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,73
Экономия при брони: -6,85 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,20
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
95,11
Экономия при брони: -5,99 грн