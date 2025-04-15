Львов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
102,86
Экономия при брони: -5,95 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,51
Экономия при брони: -6,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,56
Экономия при брони: -7,98 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
99,01
Экономия при брони: -6,11 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
103,80
Экономия при брони: -9,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,86
Экономия при брони: -7,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
101,21
Экономия при брони: -6,38 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
105,70
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
96,84
Экономия при брони: -2,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
98,27
Экономия при брони: -3,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
97,20
Экономия при брони: -5,34 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Детоксифит сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
Эйм
106,28
Экономия при брони: -3,19 грн