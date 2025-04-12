путь введения препарата — трансдермальный. Для расчета ежедневной дозы следует использовать пластмассовый шпатель-дозатор. Нажать на тубу над линейкой шпателя, при этом 1 доза равна столбику геля (диаметр карандаша), длина которого совпадает с углублением на линейке. Один тюбик рассчитан на 30 доз; одна доза аппликатора (2,5 г содержат 0,025 г прогестерона) наносится на поверхность кожи каждой молочной железы 1 раз в сутки независимо от дней менструального цикла.

Гель оставляют на месте применения до полного всасывания.