Прожестожель® (Progestogel®)
Прожестожель инструкция по применению
Состав
Прогестерон - 10 мг/г
Фармакологические свойства
фармакологические свойства препарата обусловлены прогестероном — одним из гормонов желтого тела. В тканях молочной железы прогестерон снижает проницаемость капилляров и интенсивность циклического отека соединительнотканной стромы, предотвращает пролиферацию и митотическую активность эпителия протоков.
При нанесении геля на кожу спирт быстро испаряется, при этом около 10% примененной дозы всасывается в кожу. Метаболизм прогестерона происходит в коже и молочной железе. Системное действие отсутствует или незначительно.
Показания Прожестожель
мастодиния, доброкачественная мастопатия на фоне прогестероновой недостаточности.
Применение Прожестожель
путь введения препарата — трансдермальный. Для расчета ежедневной дозы следует использовать пластмассовый шпатель-дозатор. Нажать на тубу над линейкой шпателя, при этом 1 доза равна столбику геля (диаметр карандаша), длина которого совпадает с углублением на линейке. Один тюбик рассчитан на 30 доз; одна доза аппликатора (2,5 г содержат 0,025 г прогестерона) наносится на поверхность кожи каждой молочной железы 1 раз в сутки независимо от дней менструального цикла.
Гель оставляют на месте применения до полного всасывания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.
Побочные эффекты
возможны аллергические реакции.
Особые указания
не превышать рекомендованную дозу.
Взаимодействия
клинически значимые взаимодействия препарата не описаны.
Передозировка
в связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.