Прогестерон

Прожестожель® (Progestogel®)

Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г со шпателем-дозатором №1
Цены в Киев
от 222,88 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Гель
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
10 мг/г
Вес
80 г
ATC-группа
Регистрация
UA/3839/01/01 от 16.03.2021
Международное название

Прожестожель инструкция по применению

Состав

Прогестерон - 10 мг/г

Фармакологические свойства

фармакологические свойства препарата обусловлены прогестероном — одним из гормонов желтого тела. В тканях молочной железы прогестерон снижает проницаемость капилляров и интенсивность циклического отека соединительнотканной стромы, предотвращает пролиферацию и митотическую активность эпителия протоков.
При нанесении геля на кожу спирт быстро испаряется, при этом около 10% примененной дозы всасывается в кожу. Метаболизм прогестерона происходит в коже и молочной железе. Системное действие отсутствует или незначительно.

Показания Прожестожель

мастодиния, доброкачественная мастопатия на фоне прогестероновой недостаточности.

Применение Прожестожель

путь введения препарата — трансдермальный. Для расчета ежедневной дозы следует использовать пластмассовый шпатель-дозатор. Нажать на тубу над линейкой шпателя, при этом 1 доза равна столбику геля (диаметр карандаша), длина которого совпадает с углублением на линейке. Один тюбик рассчитан на 30 доз; одна доза аппликатора (2,5 г содержат 0,025 г прогестерона) наносится на поверхность кожи каждой молочной железы 1 раз в сутки независимо от дней менструального цикла.
Гель оставляют на месте применения до полного всасывания.

Противопоказания

повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата.

Побочные эффекты

возможны аллергические реакции.

Особые указания

не превышать рекомендованную дозу.

Взаимодействия

клинически значимые взаимодействия препарата не описаны.

Передозировка

в связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С.