Прожестожель® (Progestogel®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
361,34
Экономия при брони: -55,71 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
381,55
Экономия при брони: -20,37 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
380,30
Экономия при брони: -45,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
357,12
Экономия при брони: -29,97 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
361,64
Экономия при брони: -34,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
369,31
Экономия при брони: -42,16 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
352,01
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
364,20
Экономия при брони: -29,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare