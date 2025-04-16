Прожестожель® (Progestogel®)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
352,35
Экономия при брони: -34,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
348,08
Экономия при брони: -36,89 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
357,81
Экономия при брони: -33,15 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
387,47
Экономия при брони: -58,95 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
360,49
Экономия при брони: -39,05 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
359,85
Экономия при брони: -48,54 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
350,95
Экономия при брони: -39,64 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
350,72
Экономия при брони: -29,26 грн