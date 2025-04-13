Прожестожель® (Progestogel®)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 684 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
346,30
Экономия при брони: -8,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
354,45
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
381,29
Экономия при брони: -35,73 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
353,31
Экономия при брони: -31,85 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,50 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
363,30
Экономия при брони: -10,90 грн