Киев
Прожестожель® (Progestogel®)

Прожестожель® (Progestogel®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 684 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
344,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
311,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
321,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
332,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
323,66 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
346,30
Экономия при брони: -8,00 грн
338,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
301,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
334,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
354,45
Экономия при брони: -14,12 грн
340,33 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
294,49 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
298,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
301,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
381,29
Экономия при брони: -35,73 грн
345,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
302,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
311,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
311,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
353,31
Экономия при брони: -31,85 грн
321,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
363,30
Экономия при брони: -10,90 грн
352,40 грн
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