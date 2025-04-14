Прожестожель® (Progestogel®)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
368,08
Экономия при брони: -38,72 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
370,60
Экономия при брони: -41,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
384,30
Экономия при брони: -25,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
337,90
Экономия при брони: -3,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
357,05
Экономия при брони: -30,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
402,37
Экономия при брони: -24,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,90
Экономия при брони: -45,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
376,99
Экономия при брони: -28,56 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
351,30
Экономия при брони: -24,98 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
384,31
Экономия при брони: -34,43 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
375,15
Экономия при брони: -27,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
355,94
Экономия при брони: -31,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
341,85
Экономия при брони: -15,99 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
364,52
Экономия при брони: -34,09 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
357,50
Экономия при брони: -31,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
360,03
Экономия при брони: -33,84 грн