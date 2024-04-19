ПРОГЕСТЕРОН (PROGESTERONUM) Действующее вещество
гормон желтого тела, оказывает прогестагенное действие. Связываясь с рецепторами на поверхности клеток органов-мишеней, проникает в ядро, где, активируя ДНК, стимулирует синтез РНК. Способствует переходу слизистой оболочки матки из фазы пролиферации, вызываемой фолликулярным гормоном, в секреторную, а после оплодотворения — создает необходимые условия для имплантации и развития оплодотворенной яйцеклетки. Уменьшает возбудимость и сократимость мышц матки и маточных труб, стимулирует рост секреторного отдела ацинусов молочных желез и индуцирует лактацию. Стимулируя протеинлипазу, увеличивает запасы жира, повышает утилизацию глюкозы, повышая уровни базального и стимулированного инсулина, способствует накоплению в печени гликогена, повышает выработку альдостерона; в низких дозах ускоряет, а в высоких — подавляет продукцию гонадотропных гормонов гипофиза; уменьшает азотемию, увеличивает выведение азота с мочой.
Быстро и практически полностью всасывается после п/к и в/м введения. Метаболизируется в печени с образованием конъюгатов с глюкуроновой и серной кислотой. T½ составляет несколько минут. Примерно 50–60% выводится с мочой, более 10% — с желчью. Количество метаболитов, экскретируемых с мочой, колеблется в зависимости от фазы желтого тела.
аменорея, ановуляторная метроррагия, эндокринное бесплодие (в том числе обусловленное недостаточностью желтого тела), угроза прерывания беременности, олигоменорея, альгодисменорея (на почве гипогенитализма), диагностика образования эндогенных эстрогенов.
Гель: мастодиния, доброкачественная мастопатия на фоне дефицита прогестерона.
внутрь (капсулы, таблетки). В большинстве случаев средняя суточная доза составляет 200–300 мг в 2 приема (100 мг утром не ранее чем через 1 ч после еды и 100–200 мг вечером перед сном).
При недостаточности лютеиновой фазы (предменструальный синдром, фиброзно-кистозная мастопатия, нарушения менструального цикла, пременопауза) суточная доза составляет 200–300 мг (100 мг утром и 100–200 мг вечером перед сном) на протяжении 10 дней (с 17-го по 26-й день цикла).
При заместительной гормональной терапии в период менопаузы на фоне приема эстрогенов препарат назначают по 200 мг вечером перед сном на протяжении 12–14 дней.
При угрозе преждевременных родов назначают 400 мг прогестерона однократно, в дальнейшем возможен прием по 200–400 мг каждые 6–8 ч до исчезновения симптомов. Дозу и кратность применения устанавливают индивидуально в зависимости от клинических проявлений угрозы преждевременных родов. После исчезновения симптомов дозу прогестерона постепенно снижают до поддерживающей — 200–300 мг/сут (100 мг утром через 1 ч после еды и 100–200 мг вечером перед сном). В этой дозе препарат можно применять до 37-й недели беременности. Если клинические проявления угрозы преждевременных родов возникают снова, лечение возобновляют с применения в эффективной дозе.
Интравагинальное введение (таблетки). При полном отсутствии прогестерона у женщин с нефункционирующими (отсутствующими) яичниками (донация яйцеклетки) на фоне эстрогенной терапии препарат назначают по 100 мг/сут на 13-й и 14-й дни цикла, в дальнейшем — по 100 мг 2 раза в сутки (утром и вечером) с 15-го по 25-й день цикла, с 26-го дня и в случае наступления беременности дозу повышают на 100 мг/сут еженедельно, достигая максимальной суточной дозы — 600 мг в 3 приема (по 200 мг каждые 8 ч). В этой дозе препарат применяют на протяжении 60 дней. В дальнейшем возможен прием прогестерона в дозе 400–600 мг/сут (по 200 мг каждые 8–12 ч), до 27-й недели беременности включительно.
Для поддержки лютеиновой фазы при проведении цикла экстракорпорального оплодотворения препарат назначают по 400–600 мг/сут (по 200 мг каждые 8–12 ч) начиная со дня инъекции хорионического гонадотропина до 27-й недели беременности включительно.
Для поддержки лютеиновой фазы в спонтанном или индуцированном менструальном цикле при бесплодии, связанном с нарушением функции желтого тела, назначают по 200–300 мг/сут в 2 приема, начиная с 17-го дня цикла на протяжении 10 дней. В случае задержки менструации и выявления беременности прием препарата следует возобновить. Лечение в рекомедуемой дозе (100 мг утром и 100–200 мг вечером перед сном) может быть продолжено до 27-й недели беременности включительно.
В случае угрозы выкидыша или для профилактики привычного выкидыша на фоне дефицита прогестерона назначают по 200–400 мг/сут (100–200 мг каждые 12 ч) до 27-й недели беременности. Эффективную дозу подбирают индивидуально в зависимости от клинических проявлений угрозы выкидыша.
В/м или п/к. При кровотечениях, обусловленных дисфункцией яичников, — по 5–15 мг ежедневно в течение 6–8 дней; если предварительно выполнено выскабливание слизистой оболочки полости матки, начинают спустя 18–20 дней (если произвести выскабливание невозможно, вводят во время кровотечения). В период лечения кровотечение может временно усилиться (на 3–5 дней); астенизированным больным необходимо предварительно провести гемотрансфузию (200–250 мл). После остановки кровотечения терапию продолжают в течение 6 дней. Если после 6–8 дней лечения кровотечение не прекратилось, дальнейшее введение нецелесообразно. При гипогенитализме и аменорее вводят после применения эстрогенных препаратов по 5 мг прогестерона ежедневно или по 10 мг через день в течение 6–8 дней. При альгодисменорее лечение начинают за 6–8 дней до менструации по 5 или 10 мг ежедневно в течение 6–8 дней. При альгодисменорее, вызванной гипоплазией матки, сочетают с эстрогенами из расчета 10 000 ЕД через день в течение 2–3 нед; затем в течение 6 дней вводят прогестерон. Для профилактики и лечения угрожающего и начинающегося выкидыша, вызванного недостаточностью функции желтого тела, — по 10–25 мг ежедневно или через день, до полного устранения риска выкидыша. При привычном аборте вводят до 4 мес беременности. При недостаточности желтого тела: 12,5 мг/сут в/м в течение 2 нед с момента овуляции (при необходимости — до 11-й недели беременности). Диагностика образования эндогенных эстрогенов: в/м 100 мг однократно.
Местно (гель). 1 дозу (2,5 г 1% геля) наносят на кожу каждой молочной железы до полного впитывания 1 раз в сутки независимо от дней менструального цикла.
повышенная чувствительность к прогестерону, рак молочной железы и половых органов, печеночная недостаточность, II–III триместр беременности, склонность к тромбозам, острый флебит, тромбоэмболии, вагинальные кровотечения неустановленного генеза, порфирия.
сонливость, головная боль, депрессия, апатия, дисфория; холестатический гепатит, тошнота, рвота, анорексия, калькулезный холецистит; снижение либидо, сокращение менструального цикла, промежуточное кровотечение; нарушение зрения, повышение АД, отеки, тромбоэмболии, тромбофлебит, тромбоз вен сетчатки; галакторея, алопеция, увеличение массы тела, увеличение, боль и напряжение молочных желез, гирсутизм; аллергические реакции, болезненность в месте введения.
с осторожностью применяют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, АГ, ХПН, сахарном диабете, БА, эпилепсии, мигрени, депрессии; гиперлипопротеинемии, внематочной беременности, в период кормления грудью. В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
потенцирует действие диуретиков, гипотензивных средств, иммунодепрессантов, коагулянтов. Снижает лактогенный эффект окситоцина, а также уменьшает эффекты утеротонических средств, анаболических стероидов, гонадотропных гормонов передней доли гипофиза. При одновременном применении с барбитуратами отмечается уменьшение действия прогестерона.