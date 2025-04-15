Прожестожель® (Progestogel®)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 191 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
349,13
Экономия при брони: -59,13 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
361,25
Экономия при брони: -63,25 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
354,47
Экономия при брони: -36,08 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
381,33
Экономия при брони: -48,75 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
353,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
341,61
Экономия при брони: -22,61 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
352,80
Экономия при брони: -13,22 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
362,60
Экономия при брони: -45,58 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
356,35
Экономия при брони: -27,56 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
374,39
Экономия при брони: -45,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
365,73
Экономия при брони: -67,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
396,63
Экономия при брони: -18,13 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
342,23
Экономия при брони: -44,23 грн