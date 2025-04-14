Прожестожель® (Progestogel®)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 249 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
349,54
Экономия при брони: -11,23 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
374,96
Экономия при брони: -22,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
381,30
Экономия при брони: -40,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
351,00
Экономия при брони: -44,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
382,95
Экономия при брони: -44,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
382,39
Экономия при брони: -44,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare