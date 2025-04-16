Прожестожель® (Progestogel®)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
349,53
Экономия при брони: -40,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
341,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
354,77
Экономия при брони: -17,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
349,64
Экономия при брони: -40,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
361,45
Экономия при брони: -23,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
375,02
Экономия при брони: -18,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,07
Экономия при брони: -39,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
377,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
344,09
Экономия при брони: -35,73 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare
379,92
Экономия при брони: -41,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Besins Healthcare